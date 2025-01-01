विज्ञापन

साढौरा। पीएम श्री राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सालेहपुर में शुक्रवार को नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों सहित 107 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने पूरे गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।प्रधानाचार्य सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि वे न केवल स्वयं नशे से दूर रहेंगे, बल्कि अपने आस-पड़ोस और पूरे समाज को भी नशामुक्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर नशा मुक्ति अभियान के नोडल अधिकारी बलदेव राज भारतीय, एनएसएस प्रभारी सुरेंद्र कुमार, रेणु चौधरी, चतर पाल और गुरकीरत कौर इत्यादि उपस्थित रहे।