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यमुनानगर। जिला प्रशासन की ओर से 30 नवंबर को रादौर के गांव सढूरा के ग्राम सचिवालय में जनता दरबार और रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त प्रीति की नेतृत्व में होने वाले कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी। नगराधीश पीयूष गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय और स्थान पर स्वयं पहुंचने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी को बिना अनुमति अपने स्थान पर अधीनस्थ कर्मचारी भेजने की अनुमति नहीं होगी। सभी अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। संवाद