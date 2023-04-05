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यमुनानगर। भाटिया सभा की ओर से शुक्रवार को शहर में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता और मानव सेवा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सदस्यों को जरूरतमंद बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही नेत्रदान के लिए अधिक-से-अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। सभा के प्रधान विजय भाटिया, महासचिव सीए विशाल भाटिया ने कहा कि समाज की मजबूती के लिए आपसी सहयोग और जरूरतमंदों की मदद करना बेहद जरूरी है। इस मौके पर सतीश भाटिया, सुरेश भाटिया, बृज भाटिया, राजीव भाटिया, राजेश भाटिया और आईएस भाटिया उपस्थित रहे। संवाद