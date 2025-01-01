फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Doctor absent from seat; patients kept waiting

Yamuna Nagar News: डॉक्टर सीट से नदारद, मरीज करते रहे इंतजार

Tue, 29 Sep 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 29 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Doctor absent from seat; patients kept waiting
जिला नागरिक अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ का इंतजार करते मरीज। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी डॉक्टरों के बार-बार सीट से उठकर जाने और लैब रिपोर्ट में देरी के कारण बढ़ रही है। बारिश के चलते सोमवार को मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही, इसके बावजूद ओपीडी में कई मरीज डॉक्टरों के केबिन के बाहर इंतजार करते दिखाई दिए।
अस्पताल में बुखार के मरीजों के बाद हड्डी रोग से संबंधित मरीजों की संख्या अधिक रहती है। मरीजों के अनुसार संबंधित डॉक्टरों की ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में होने के कारण उनके केबिन बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में ओपीडी में पहुंचे मरीजों को डॉक्टर के लौटने का इंतजार करना पड़ता है। कुछ केबिनों में डॉक्टर मौजूद नहीं थे।
विज्ञापन

मरीजों का कहना है कि डॉक्टर के केबिन से बाहर जाने के बाद कई बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी वहां से चले जाते हैं। इससे मरीजों को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि डॉक्टर कब वापस आएंगे। अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता और ओपीडी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट सूचना न होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लैब में जांच रिपोर्ट मिलने में देरी भी मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। मरीजों के मुताबिक दोपहर में सैंपल देने के बाद रिपोर्ट अगले दिन या उसके बाद मिल रही है। इससे मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा अस्पताल आना पड़ रहा है।
जठलाना निवासी सादिक ने बताया कि उसे कई दिनों से बुखार है। वह सुबह करीब सवा सात बजे अस्पताल पहुंच गया था। उसकी पर्ची आठ बजे के बाद बनी। डॉक्टर से जांच कराने के बाद वह करीब 11 बजे लैब में सैंपल देने पहुंचा। वहां उसे एक जांच की रिपोर्ट मंगलवार और दूसरी की बुधवार को लेने के लिए कहा गया। सादिक ने कहा कि बुखार की हालत में बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाना मुश्किल है।

व्यवस्था में करेंगे सुधार : पीएमओ
जिला अस्पताल में पीएमओ डॉ. विपुल गोयल का कहना है कि ओपीडी में मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ओटी ड्यूटी और ओपीडी के बीच समन्वय बनाया जाएगा। लैब रिपोर्ट में देरी की भी जानकारी ली जाएगी। मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed