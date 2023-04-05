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Yamuna Nagar News: जिला तैराकी प्रतियोगिता कल, राज्यस्तर के लिए होगा चयन

Fri, 09 Oct 2026 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 09 Oct 2026 12:06 AM IST
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District swimming competition tomorrow; selection for state level to take place
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। जिला तैराकी संघ की ओर से जिलास्तरीय ओपन जिला तैराकी प्रतियोगिता का 10 अक्तूबर को संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल के स्वीमिंग पूल में करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में जिले के निजी, राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी और खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों के लिए विभिन्न आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं। इसके विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
प्रतियोगिता में 2007 में जन्मे और इसके बाद के आयु वर्ग के तैराकों को शामिल किया जाएगा। 17 से 18 वर्ष आयु वर्ग के तैराक जूनियर वर्ग के ग्रुप-1ए में भाग लेंगे, जबकि 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के लिए ग्रुप-1 बी निर्धारित किया गया है। इसी तरह 13 से 14 वर्ष के तैराक ग्रुप-2 रहेगा। वहीं, 11 से 12 वर्ष के ग्रुप-3, नौ से दस वर्ष के ग्रुप-4 और सात से आठ वर्ष के तैराक ग्रुप-5 में भाग लेंगे। छह वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियां ग्रुप-6 में हिस्सा ले सकेंगे।
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इसमें ओपन के अलावा जूनियर व सब-जूनियर प्रतियोगता करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और एक फोटो लानी अनिवार्य होगी। आयु की पुष्टि के लिए जन्म संबंधी दस्तावेज आवश्यक किए गए हैं।
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जिला तैराकी संघ के महासचिव अनिल शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को हरियाणा तैराकी संघ के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्ग में प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में तैराकी कर रहे खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।
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