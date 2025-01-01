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Yamuna Nagar News: फार्मासिस्टों ने श्रम मंत्री को सौंपा ज्ञापन

Fri, 09 Oct 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 09 Oct 2026 12:49 AM IST
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Pharmacists submitted a memorandum to the Labour Minister
मंत्री अनिल विज से भेंट करने पहुंचे ईएसआई अस्पताल के फार्मासिस्ट। संगठन
यमुनानगर। ईएसआई फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को श्रम मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर फार्मासिस्टों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने फार्मासिस्टों की सेवा शर्तों और पदों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की मांग की।
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प्रतिनिधिमंडल में सोसायटी के प्रधान विजय सिंह, महासचिव अरुण कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरविंद्र सिंह, अतिरिक्त महासचिव ओमप्रकाश बूरा और कोषाध्यक्ष मनु शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने फार्मेसी अधिकारियों के नए पदनाम, 39,900 रुपये के ग्रेड पे में वृद्धि और बीफार्मेसी योग्यता लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी।
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इसके अलावा फार्मेसी के उपनिदेशक का पद पद-कोड के अनुसार सृजित करने की मांग भी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से ईएसआई फार्मासिस्टों को सेवा संबंधी लाभ मिल सकेंगे और विभागीय व्यवस्था भी बेहतर होगी। संवाद
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