Yamuna Nagar News: फार्मासिस्टों ने श्रम मंत्री को सौंपा ज्ञापन

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प्रतिनिधिमंडल में सोसायटी के प्रधान विजय सिंह, महासचिव अरुण कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरविंद्र सिंह, अतिरिक्त महासचिव ओमप्रकाश बूरा और कोषाध्यक्ष मनु शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने फार्मेसी अधिकारियों के नए पदनाम, 39,900 रुपये के ग्रेड पे में वृद्धि और बीफार्मेसी योग्यता लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी।इसके अलावा फार्मेसी के उपनिदेशक का पद पद-कोड के अनुसार सृजित करने की मांग भी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से ईएसआई फार्मासिस्टों को सेवा संबंधी लाभ मिल सकेंगे और विभागीय व्यवस्था भी बेहतर होगी। संवाद