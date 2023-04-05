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Yamuna Nagar News: बंद मकान से 7.30 लाख के गहने चोरी

Fri, 09 Oct 2026 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 09 Oct 2026 12:41 AM IST
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Theft
यमुनानगर। मुस्तफाबाद के पठान मोहल्ले में चोरों ने बंद मकान में अलमारी के ताले तोड़कर करीब 7.30 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। थाना छप्पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को गई शिकायत में जसपाल सिंह ने बताया कि वह पांच अक्तूबर से छह अक्तूबर शाम के बीच घर से बाहर था। इसी दौरान चोर मकान में घुस गए। चोरों ने घर के अंदर रखी अलमारी के ताले तोड़ दिए और उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी हुए आभूषणों में करीब नौ तोले सोना और 15 तोले चांदी शामिल है। छप्पर थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि चोरों का सुराग लगाया जा रहा है। संवाद
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