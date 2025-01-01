Yamuna Nagar News: प्रशिक्षण में प्रथम दीपिका को मिली सिलाई मशीन

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यमुनानगर। सुमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। वहीं प्रशिक्षण में प्रथम स्थान हासिल करने वाली महिला दीपिका वर्मा को ट्रस्टी कविता चंद्रा ने सिलाई मशीन प्रदान की।संस्था के सीएसआर मैनेजर एवं नेत्र रोग सहायक इंदु कपूर ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से सिलाई-कढ़ाई के छह और नौ माह के पाठ्यक्रम कराए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिल सके, इसी उद्देश्य से उन्हें आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं। जरूरतमंद लोगों की आंखों की कंप्यूटर द्वारा जांच की जाती है। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं। गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य भी ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है।वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली दीपिका वर्मा को सिलाई मशीन दी गई। अन्य विद्यार्थियों को सिलाई मशीन के टूल और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सिलाई शिक्षिका रेनू राणा, शगुफ्ता, रोशनी और कविता रानी मौजूद रहीं।