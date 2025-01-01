Yamuna Nagar News: चिकित्सा शिविर में 520 मरीजों की जांच

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व्यासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जीवनदीप संस्था और ग्राम पंचायत के सहयोग से विद्यालय परिसर में रक्तदान एवं निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मीना कांबोज की अगुवाई में आयोजित शिविर में 520 मरीजों की जांच की गई। वहीं 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सरपंच प्रतिनिधि पंकुश खुराना ने बताया शिविर में ब्रेन एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डाॅ. सीमांचल गोयल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डाॅ. परमेश गर्ग, डाॅ. संजीव बराक, डाॅ. सुनीता यादवेंदु, होम्योपैथिक विशेषज्ञ जितेंद्र शर्मा और डाॅ. रोहित शर्मा ने मरीजों की जांच कर दवाएं वितरित कीं। इस मौके पर अध्यापक राम नरेश, बलजीत कौर, प्रियंका गोयल, पारुल गर्ग, संदीप कुमार, डाॅ. सुभाष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद