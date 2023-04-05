Yamuna Nagar News: फर्जी वेबसाइट बनाकर दंपती ने की युवक से 24 लाख की धोखाधड़ी

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यमुनानगर। ऑनलाइन निवेश के नाम पर भारी मुनाफे का लालच देकर शातिर ठगों ने युवक से करीब 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोप है कि आरोपी दंपती ने फर्जी वेबसाइट बनाकर व्यासपुर क्षेत्र के युवाओं से निवेश के नाम पर रकम जमा करवाई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर व्यासपुर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।व्यासपुर के धोबी मोहल्ला निवासी अर्पित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने साथी दीपक कुमार, कर्ण गोदयाल और संदीप कुमार के साथ ऑनलाइन निवेश का जरिया तलाश रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात विक्रम चौहान और उसकी पत्नी अनीता देवी से हुई। आरोप है कि दोनों ने एलटीवा लाइव नाम से बनाई गई वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन निवेश में भारी मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया।व्यासपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत के अनुसार, 16 सितंबर 2025 से 30 जनवरी के बीच आरोपियों ने अलग-अलग किस्तों में पीड़ितों से करीब 24 लाख रुपये निवेश करवा लिए। इसके बाद में जब उन्होंने अपनी रकम वापस लेने और मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो उन्हें परेशानी होने लगी। इसके बाद उन्हें वेबसाइट और निवेश योजना में फर्जीवाड़े का पता चला। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की भूमिका और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच में साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।