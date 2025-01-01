Yamuna Nagar News: नकद भुगतान के लिए ग्राहकों को कर रहे जागरूक

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यमुनानगर। यूपीआई से भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क की व्यवस्था को लेकर दुकानदारों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर पोस्टर लगाकर यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करने की सूचना दी है। वह दुकानदार ग्राहकों और अन्य व्यापारियों को नकद भुगतान के लिए जागरूक कर रहे हैं।खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अधिक कीमत वाले सामान की खरीद में दुकानदार भुगतान के तरीके को लेकर असमंजस में हैं। दूसरे शहरों से सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों से भी इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि दो हजार रुपये तक का यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इससे अधिक राशि के भुगतान के लिए कई जगह नकद की मांग की जा रही है।दुकानदारों के अनुसार, शुल्क लगने से लेनदेन का मार्जिन प्रभावित होगा और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। चुघ इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक पवनीश चुघ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में सामान की कीमत अधिक होने के कारण एक ही दिन में हजारों रुपये के कई भुगतान हो जाते हैं।