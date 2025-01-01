फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Customers are being made aware of cash payments.

Yamuna Nagar News: नकद भुगतान के लिए ग्राहकों को कर रहे जागरूक

Thu, 08 Oct 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Customers are being made aware of cash payments.
जितेंद्र। - फोटो : 1
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। यूपीआई से भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क की व्यवस्था को लेकर दुकानदारों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर पोस्टर लगाकर यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करने की सूचना दी है। वह दुकानदार ग्राहकों और अन्य व्यापारियों को नकद भुगतान के लिए जागरूक कर रहे हैं।
खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अधिक कीमत वाले सामान की खरीद में दुकानदार भुगतान के तरीके को लेकर असमंजस में हैं। दूसरे शहरों से सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों से भी इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि दो हजार रुपये तक का यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इससे अधिक राशि के भुगतान के लिए कई जगह नकद की मांग की जा रही है।
विज्ञापन

दुकानदारों के अनुसार, शुल्क लगने से लेनदेन का मार्जिन प्रभावित होगा और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। चुघ इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक पवनीश चुघ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में सामान की कीमत अधिक होने के कारण एक ही दिन में हजारों रुपये के कई भुगतान हो जाते हैं।

जितेंद्र।

जितेंद्र।- फोटो : 1

जितेंद्र।

जितेंद्र।- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed