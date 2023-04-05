Yamuna Nagar News: मुनाफे का झांसा देकर युवक से 2.53 लाख की ठगी

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यमुनानगर। ऑनलाइन निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने आदर्श नगर निवासी गुलशन कुमार से 2.53 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़ित गुलशन कुमार ने बताया कि 19 से 22 सितंबर के बीच अज्ञात ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए उनसे संपर्क किया। ठगों ने उन्हें ऑनलाइन निवेश की जानकारी देते हुए कम समय में भारी मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया। उनके झांसे में आकर उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। आरोप है कि ठगों ने अलग-अलग चरणों में उनसे विभिन्न बैंक खातों में कुल 2.53 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। रकम जमा कराने के बाद जब उन्हें वादे के मुताबिक मुनाफा नहीं मिला, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आईडी के साथ-साथ इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।