Yamuna Nagar News: पार्क में चलाया गया स्वच्छता अभियान

विज्ञापन

यमुनानगर। स्वच्छता के सिपाही कार्यक्रम के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर चार स्थित पार्क में दो दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के सदस्यों ने पार्क की सफाई कर शहर को साफ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने का संदेश दिया। सदस्यों ने केंद्र सरकार से स्कूलों में छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गार्डनिंग की शिक्षा अनिवार्य करने की अपील की। वहीं नागरिकों से जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पूर्वजों की पुण्यतिथि और धार्मिक व राष्ट्रीय त्योहारों पर स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया।व्यवसायी अभिषेक बंसल ने विद्यार्थियों को गार्डनिंग सिखाने के लिए संस्था को सामान दिया। इस दौरान राधिका बंसल, सुखविंदर, अरुण, वसीम, तनीषा मौजूद रहे। संवाद