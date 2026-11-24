विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। होली मदर पब्लिक स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद मेले में सोमवार को पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। बाधा दौड़, बोरी दौड़, तीन टांगों की दौड़, 50 मीटर दौड़, नींबू-चम्मच दौड़ और संतुलन दौड़ में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।रस्सी कूद प्रतियोगिता में चैतन्य और निलेश प्रथम रहे। चेन दौड़ में आयुष, अर्नव, परनीत और अदिति ने पहला स्थान हासिल किया। पिरामिड दौड़ में विवान और नव्या, मेंढक दौड़ में वंश और हार्दिक, गुब्बारा दौड़ में विनायक और ईशान तथा गेंद और टोकरी दौड़ में सैम और शनाया विजेता रहे। संतुलन दौड़ में ऋषभ, तनिष और आराध्या ने बाजी मारी। तीन टांगों की दौड़ में अरमान, अनंत और जयंत ने पहला स्थान प्राप्त किया।50 मीटर दौड़ में शाश्वत, हर्षल, आरोही और नूरप्रीत ने जीत दर्ज की। बाधा दौड़ में नीरव और कुनाल, दो टांगों की दौड़ में खुशाल और नवदीप तथा नींबू-चम्मच दौड़ में अनम और जानवी प्रथम रहे। इसके अलावा बच्चों ने मकड़ी दौड़ और थैला टांगने जैसी प्रतियोगिताओं में भी अपनी फुर्ती और संतुलन का प्रदर्शन किया।प्राचार्या मोनिका शर्मा ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को विभिन्न सदनों के बीच कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे। विद्यालय के चेयरमैन जीएस शर्मा ने भी विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।