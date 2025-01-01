Yamuna Nagar News: जिला नागरिक अस्पताल में बनाया गया बर्न वार्ड

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यमुनानगर। दिवाली पर पटाखे चलाते समय आग से झुलसने और आंखों में चोट लगने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिवाली के मद्देनजर जिला नागरिक अस्पताल में बर्न वार्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी में डॉक्टरों की विशेष व्यवस्था की गई है।कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला ने बताया कि इमरजेंसी को अलर्ट पर रखा है और डॉक्टरों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला नागरिक अस्पताल के साथ उप जिला अस्पताल जगाधरी में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दोनों अस्पतालों में सर्जन नियुक्त किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर फोन कॉल पर भी उपलब्ध रहेंगे।पटाखों से हाथ, पैर, चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों के झुलसने के मामलों में मरीजों को तुरंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए बर्न वार्ड तैयार किया गया है। आंखों में पटाखों की चिंगारी जाने या चोट लगने की स्थिति में भी उपचार की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने केवल जिला मुख्यालय तक ही तैयारियां सीमित नहीं रखी हैं।जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपात स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। गंभीर हालत वाले मरीजों को जरूरत के अनुसार बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।डॉ. मंगला ने बताया कि दिवाली पर पटाखों से जलने और आंखों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जिला नागरिक अस्पताल और उप जिला अस्पताल जगाधरी दोनों जगह सर्जन नियुक्त हैं। वे फोन कॉल पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत उपचार दिया जा सके।इन नंबरों पर ले सकते हैं जानकारीमुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी से संबंधित जानकारी के लिए 01732-231608 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं, सीटी स्कैन से संबंधित जानकारी के लिए 7082403243 और 70821117411 नंबर जारी किए गए हैं।