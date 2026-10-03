फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Budget received, yet repair work not carried out in schools.

Yamuna Nagar News: बजट मिला, फिर भी स्कूलों में नहीं हुए मरम्मत के काम

Sat, 03 Oct 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 03 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Budget received, yet repair work not carried out in schools.
यमुनानगर। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूलों को मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े छोटे-मोटे कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद जिले के काफी स्कूलों में यह राशि अब तक खर्च नहीं की गई है। ऐसे में स्कूलों में दीवारों की मरम्मत, रास्ते को दुरुस्त करने और पानी की टंकियों समेत कई छोटे काम अधूरे पड़े हैं।
विज्ञापन

शिक्षा विभाग की ओर से प्राइमरी स्कूलों को कमरों और शौचालयों की छोटी-मोटी मरम्मत के लिए 25 हजार रुपये और माध्यमिक स्कूलों को 50 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई थी। वहीं, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए अपने फंड से एक लाख रुपये तक खर्च करने की मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद काफी स्कूलों ने उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं किया है।
विज्ञापन


राशि होने के बावजूद सुविधाओं का इंतजार:
स्कूलों में छोटी-मोटी मरम्मत के कई कार्य लंबे समय से लंबित हैं। कहीं दीवार टूटने के बाद उसकी मरम्मत नहीं हो पाई तो कहीं विद्यार्थियों के आने-जाने का रास्ता ठीक नहीं है। कई स्कूलों में पानी की टंकियों की हालत भी खराब बताई जा रही है। ऐसे कार्यों के लिए राशि उपलब्ध होने के बावजूद उसे खर्च नहीं किए जाने से स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, दूसरी ओर कई बार शिक्षक और स्कूल प्रबंधन सरकार की ओर से पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाने की बात कहते हैं। ऐसे में विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि का समय पर उपयोग नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है। छोटी-मोटी मरम्मत के काम समय पर होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संवाद


खर्च का ब्योरा जुटा रहा शिक्षा विभाग
बताया कि जिले के सभी स्कूलों से राशि खर्च किए जाने संबंधी यूसी (उपयोगिता प्रमाणपत्र) मांगी गई है। इससे यह पता चलेगा कि कितने स्कूलों ने उपलब्ध राशि खर्च की है और कितने स्कूलों ने अभी तक राशि का उपयोग नहीं किया है। जिन स्कूलों ने राशि खर्च नहीं की है, उन्हें विभाग की ओर से लेटर जारी किया जाएगा।
करनैल सिंह संधावा, उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना संयोजक, यमुनानगर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed