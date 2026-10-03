Yamuna Nagar News: अनाज मंडी के कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

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युवक के साथियों ने बताया कि वह शुक्रवार सुबह रूपेश के साथी उसे जगाने के लिए कमरे में पहुंचे थे। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो रूपेश गमछे के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। यह देखकर साथियों ने दुकान मालिक सुनील कुमार को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथियों के अनुसार रूपेश शराब का सेवन करता था। उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। बताया जा रहा है कि पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से वह परेशान रहता था। हालांकि पुलिस ने अभी आत्महत्या के कारणों की पुष्टि नहीं की है। मामले में उसके साथियों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है।थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से अनाज मंडी में एक श्रमिक के फंदा लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।संवाद