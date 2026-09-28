Yamuna Nagar News: आयुष मिस्टर और नैना बनीं मिस फ्रेशर

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जगाधरी। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कंप्यूटर विभाग की ओर से नए विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई। इस दौरान आयुष को मिस्टर और नैना को मिस फ्रेशर चुना गया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान वरिष्ठ सहपाठियों ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यातिथि एवं प्राचार्या डॉ. करुणा और कंप्यूटर विभाग के अध्यक्ष प्रो. रणदीप ने किया। वरिष्ठ विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और समूह नृत्य से कार्यक्रम में ऊर्जा भर दी। वहीं नए विद्यार्थियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया।उन्होंने गायन, स्टैंड-अप कॉमेडी और फ्यूजन डांस से अपनी प्रतिभा दिखाई। प्राचार्या डॉ. करुणा ने नए विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल क्रांति के इस दौर में केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को निरंतर अपनी कोडिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम-सॉल्विंग एबिलिटी को अपग्रेड करना होगा।प्रो. रणदीप ने कहा कि कंप्यूटर साइंस नवाचार का क्षेत्र है, इसलिए छात्रों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, साइबर सिक्योरिटी और डेटा ड्रिवेन टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूंकि आज की स्किल-बेस्ड लर्निंग ही इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में उनके कॉर्पोरेट और तकनीकी कॅरिअर की मजबूत नींव बनेगी।