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Yamuna Nagar News: शिविर में 20 लोगों ने किया रक्तदान

Thu, 08 Oct 2026 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:58 PM IST
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20 people donated blood at the camp
शिविर में रक्तदाता के साथ मौजूद आयोजक व अन्य। संस्थान
प्रतापनगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतापनगर में रक्तदान शिविर लगाया गया। संस्थान प्राचार्य दीपक महेंद्र के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। इसमें जगाधरी ब्लड सेंटर की टीम ने रक्त संग्रह किया। शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। प्राचार्या ने युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, जसबीर कौर और अनुराग मौजूद रहे। संवाद
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