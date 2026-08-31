Sonipat News: देसी पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार

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गोहाना। क्राइम यूनिट गोहाना की टीम ने शनिवार को बिधल गांव निवासी जितेंद्र को अवैध देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि टीम 29 अगस्त को लाठ-जौली चौक पर मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि बिधल गांव निवासी जितेंद्र के पास अवैध हथियार है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।