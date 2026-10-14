Sonipat News: सड़क हादसे में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 14 Oct 2026 02:13 AM IST
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खरखौदा। गांव खांडा से खरखौदा आते समय बस की चपेट में आने से तीन दिन पहले घायल हुई बाइक सवार महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। बेटे की शिकायत पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव खांडा निवासी मनजीत ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 9 अक्तूबर को वह अपनी मां मेसो देवी के साथ बाइक पर खरखौदा आ रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे जब वह ड्रेन नंबर आठ पर नासिरपुर चौलका के पास पहुंचे तो पीछे से तेज गति से आई बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी।
टक्कर लगने से मां-बेटा बाइक सहित सड़क पर गिर गए थे। मनजीत का कहना है कि चालक बस रोककर उनके पास आया लेकिन बाद में बस लेकर मौके से भाग गया।
हादसे में घायल दोनों को उपमंडल नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर हालत के चलते परिजन उनकी मां मेसो देवी को सोनीपत के निजी अस्पताल ले गए। वहां पर उपचार के दौरान अब उनकी मौत हो गई।
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मनजीत की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना पुलिस के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि आरोप की जांच की जा रही है। बस चालक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
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गांव खांडा निवासी मनजीत ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 9 अक्तूबर को वह अपनी मां मेसो देवी के साथ बाइक पर खरखौदा आ रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे जब वह ड्रेन नंबर आठ पर नासिरपुर चौलका के पास पहुंचे तो पीछे से तेज गति से आई बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी।
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टक्कर लगने से मां-बेटा बाइक सहित सड़क पर गिर गए थे। मनजीत का कहना है कि चालक बस रोककर उनके पास आया लेकिन बाद में बस लेकर मौके से भाग गया।
हादसे में घायल दोनों को उपमंडल नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर हालत के चलते परिजन उनकी मां मेसो देवी को सोनीपत के निजी अस्पताल ले गए। वहां पर उपचार के दौरान अब उनकी मौत हो गई।
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मनजीत की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना पुलिस के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि आरोप की जांच की जा रही है। बस चालक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।