Sonipat News: सड़क हादसे में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत

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गांव खांडा निवासी मनजीत ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि 9 अक्तूबर को वह अपनी मां मेसो देवी के साथ बाइक पर खरखौदा आ रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे जब वह ड्रेन नंबर आठ पर नासिरपुर चौलका के पास पहुंचे तो पीछे से तेज गति से आई बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी।टक्कर लगने से मां-बेटा बाइक सहित सड़क पर गिर गए थे। मनजीत का कहना है कि चालक बस रोककर उनके पास आया लेकिन बाद में बस लेकर मौके से भाग गया।हादसे में घायल दोनों को उपमंडल नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर हालत के चलते परिजन उनकी मां मेसो देवी को सोनीपत के निजी अस्पताल ले गए। वहां पर उपचार के दौरान अब उनकी मौत हो गई।मनजीत की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना पुलिस के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि आरोप की जांच की जा रही है। बस चालक का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।