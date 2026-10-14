Sonipat News: हैंडबॉल में हिंदू कन्या काॅलेज की छात्राओं ने जीत लिया सोना

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प्रतियोगिता के दौरान हिंदू कन्या महाविद्यालय की खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल, मजबूत रक्षा पंक्ति और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और टीम भावना ने जीत में अहम भूमिका निभाई। इस उपलब्धि से महाविद्यालय में खुशी का माहौल है। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पूनम मोर ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे महाविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की छात्राएं शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।खेल प्रभारी डॉ. मीना मलिक ने भी खिलाड़ियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की।