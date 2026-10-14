फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Weighing is being done at night in Narwana using old scales

Sonipat News: नरवाना में रात में पुराने कांटों से हो रही तौल

Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Weighing is being done at night in Narwana using old scales
नरवाना अनाज मंडी में पुराने तरीके के कांटे से तोला जा रहा धान। संवाद
नरवाना। नरवाना नई अनाज मंडी में इन दिनों धान की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण मंडी में जगह की भारी कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि मंडी में जहां तक नजर दौड़ती है, वहां तक धान से भरी बोरियां ही दिखाई देती हैं। इसके चलते किसानों को अपनी धान की फसल मंडी में लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

किसानों को मंडी में धान उतारने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, वहीं उठान में तेजी नहीं आने से मंडी व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर सरकार की ओर से मंडियों में पुरानी तौल प्रक्रिया को छोड़कर नए डिजिटल कांटों के माध्यम से धान की तौल करवाने की व्यवस्था लागू की गई है।
विज्ञापन

इसके बावजूद नरवाना नई अनाज मेला मंडी में रात के समय पुराने तीन टांगों वाले कांटों से धान की तौल होती दिखाई दी। इससे मंडी में सरकारी नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की ओर से डिजिटल कांटों के माध्यम से तौल प्रक्रिया शुरू करवाने का उद्देश्य तौल में पारदर्शिता लाना और व्यवस्था को सुचारू बनाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंडी में रात के समय पुरानी व्यवस्था से तौल जारी रहने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से इस पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, यह सवाल बना हुआ है।
मार्केट कमेटी के सचिव रोशन लाल ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार पुरानी तोल प्रक्रिया बिल्कुल बंद है केवल नई डिजिटल कांटों से ही धान की तोल की जाएगी।

पुरानी तोल प्रक्रिया को लेकर सख्त हिदायत दी हुई है। लेकिन यदि अब भी पुरानी तोल प्रक्रिया चल रही है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। ओर रोका जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed