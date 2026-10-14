Sonipat News: सीआरएसयू की डॉ. निशा देओपा लगातार चौथी बार विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल

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डॉ. निशा देओपा 12 वर्षों से अधिक समय से वैज्ञानिक अनुसंधान में सक्रिय हैं। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और उनका प्रमुख शोध क्षेत्र ग्लास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। पीएचडी के दौरान उत्कृष्ट शोध के लिए उन्हें तीन बार सराहनीय शोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से 30 लाख रुपये का शोध प्रोजेक्ट भी मिला है। डॉ. देओपा वर्तमान में रेयर अर्थ डोप्ड पदार्थों पर काम कर रही हैं। ये पदार्थ पराबैंगनी प्रकाश में विशेष चमक उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग नकली मुद्रा, प्रमाण-पत्रों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पहचान व सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों में किया जा सकता है। इसके अलावा वह ई-वेस्ट से रेयर अर्थ आयनों के पुनर्चक्रण पर भी शोध कर रही हैं। यह काम महत्वपूर्ण तत्वों के पुन उपयोग और इस क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और एल्सेवियर के डेटा के आधार पर तैयार की जाती है। डॉ. देओपा की उपलब्धि विज्ञान के क्षेत्र में शोध कर रही छात्राओं और युवा वैज्ञानिकों के लिए भी प्रेरणादायक है।कुलगुरु ने दी बधाईकुलगुरु प्रो. राम पाल सैनी ने डॉ. निशा देओपा को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके साथ पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों और शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।