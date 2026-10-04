Sonipat News: जेबीएम ने ठेकेदार बदला तो दो दिन में उठाया 300 टन से अधिक कूड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक सप्ताह से वेतन नहीं मिलने के कारण कूड़ा उठाने वाले वाहनों के चालक हड़ताल पर थे। इससे शहर के कई हिस्सों में कूड़े के ढेर लग गए थे। मामले को लेकर मेयर राजीव जैन ने कंपनी अधिकारियों को तलब कर व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में स्थिति नहीं सुधरी तो कंपनी का अनुबंध रद्द करने की सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी।मेयर ने बताया कि घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए 110 वाहनों की जरूरत है, लेकिन लंबे समय से करीब 60 वाहन ही चल रहे थे। इसके कारण कई गली-मोहल्लों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच रही थीं। कूड़ा प्लांट तक नहीं पहुंचने से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ। नए ठेकेदार ने एक सप्ताह में सभी 110 वाहन चलाने का आश्वासन दिया है।मेयर राजीव जैन ने शनिवार को सेक्टर-12 पावर हाउस (मटका चौक) से आईटीआई चौक तक स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान लगातार 50वें सप्ताह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।