Sonipat News: अंतर महाविद्यालय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता खिलाड़ियों का स्वागत

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प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य प्रो. डॉ. उषा दहिया ने खिलाड़ियों का स्वागत कर उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों में भागीदारी से छात्राओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। खिलाड़ियों की यह उपलब्धि अन्य छात्राओं को भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।शारीरिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापिका डॉ. सुमन मान ने बताया कि प्रतियोगिता में टीम ने एमकेजेके कॉलेज, रोहतक के साथ कड़ा मुकाबला कर उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इस महाविद्यालय की तीन खिलाड़ियों का चयन विश्वविद्यालय की टीम के लिए भी हुआ है।