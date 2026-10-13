Sonipat News: बारिश से सड़क बनी तालाब, अंडरब्रिज से सब्जी मंडी तक जलभराव

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सोनीपत में 55 मिमी और खरखौदा में 27 मिमी बारिश दर्ज की गई। खरखौदा में दिल्ली मार्ग पर कई जगह घुटनों तक पानी भर गया जबकि सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो गई।शनि मंदिर अंडरब्रिज में से लोगों को हुई परेशानी :शनि मंदिर अंडरब्रिज में चार फीट तक पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। लोगों को गोहाना ओवरब्रिज से शहर के दूसरे हिस्से में जाना पड़ा। सारंग रोड अंडरपास में भी पानी भर गया था। दोपहर तक वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा।नालों की निकासी बाधित होने से बढ़ी समस्या :खरखौदा में गोपालपुर, बरोणा, थाना कलां और रोहतक मार्ग पर जलभराव से वाहन चालकों को परेशानी हुई। बीडीपीओ कार्यालय परिसर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। शहरवासी मनोज, महेंद्र, सुरेंद्र का आरोप था कि सांपला मार्ग पर बन रहे नए नाले के कारण पुराने नालों की निकासी बाधित हो गई है। इससे बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो रहा है।एसडीएम से लगाई गुहार, स्थायी समाधान की मांग :जलभराव से परेशान शहरवासी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। एसडीएम ने अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों ने कहा कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है लेकिन नालों की सफाई और निकासी का स्थायी प्रबंध नहीं किया जाता।-कोट-बारिश अधिक होने के कारण शनि मंदिर अंडरब्रिज में पानी भर गया था। दोपहर तक पानी की निकासी करा दी थी। सफाई शाखा को सफाई के निर्देश दिए हैं। -पद्मभूषण, एक्सईएन, नगर निगम, सोनीपत।