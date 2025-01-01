Sonipat News: प्लाट की रजिस्ट्री-कब्जे का इंतजार, ग्रामीणों ने डीसी से लगाई गुहार

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ग्रामीणों के अनुसार कमेटी ने सर्वे और ड्रा की प्रक्रिया पूरी कर 158 लाभार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए हैं। लाभार्थियों ने एक हजार रुपये पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा कराया। उनके नाम वाली ड्रा सूची, प्लाट नंबर और अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले आवंटन पत्र भी जारी हो चुके हैं। ग्राम सभा से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है।ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर खरखौदा सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन था। 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ने 157 पात्र लाभार्थियों की रजिस्ट्री और कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए भी जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि डीसी ने दस्तावेज देखने के बाद जल्द प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया।