Sonipat News: दशलक्षण महापर्व के पांचवें दिन मनाया उत्तम सत्य धर्म

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मुकेश जैन ने कहा कि सत्य धर्म का मूल आधार है। मन, वचन और कर्म में समानता रखना और जैसा देखा व जाना हो, उसे उसी रूप में कहना सत्य का पालन है। संजना जैन, रीतू जैन और महक जैन ने कहा कि सत्य का पालन आत्मशुद्धि का मार्ग है।अरुण जैन, मोंटू जैन, नैना जैन और शुभम जैन ने कहा कि सत्य वचन से मन को शांति मिलती है। वहीं रिंकू जैन, विनीत जैन और राजकुमार जैन ने बताया कि रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत जैन धार्मिक तंबोला आयोजित किया जाएगा। इसमें जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों के साथ पुरस्कार भी दिए जाएंगे।इस अवसर पर शशि, मधु, रोशनी, रॉकी जैन, विपिन, लोकेश, राकेश, सरिता, भावना, अंजू और दीपाली मौजूद रहे।