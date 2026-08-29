विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है : डॉ. अरविंद

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गोहाना(सोनीपत)। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। यहां विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। इसके बजाय कांग्रेस नेता सदन में अपनी बात रखने की बजाय विधानसभा के बाहर प्रदर्शन और बयानबाजी कर रहे हैं। शनिवार को वे सोनीपत रोड स्थित कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इसलिए उसके नेता मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। विपक्ष का दायित्व केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज को विधानसभा में मजबूती से उठाना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस कई धड़ों में बंटी हुई है। उनके नेता आपसी खींचतान में उलझे हैं।उन्हें जनता और प्रदेश के विकास से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। उन्होंने कहा कि वहां की पंजाब में जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से दुखी हो चुकी है। आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी। जनता विकास, सुशासन और स्थिर सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है।