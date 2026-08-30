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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Massive fire breaks out in four shops in Sonipat all goods reduced to ashes.

सोनीपत: चार दुकानों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख

Sun, 30 Aug 2026 09:47 AM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Published by: मयूर शर्मा Updated Sun, 30 Aug 2026 09:47 AM IST
सार

आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दमकर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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Massive fire breaks out in four shops in Sonipat all goods reduced to ashes.
आग बुझाने में लगा दमकल विभाग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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सोनीपत के कच्चे क्वार्टर वाले इलाके में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते चार अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
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सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही और मामले की जांच शुरू कर दी। आग लगने से प्रभावित दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही सोनीपत मेयर राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे।
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