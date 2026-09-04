Sonipat News: जन्माष्टमी पर बाजारों में भीड़ से जाम, पुलिस ने हटवाई स्टॉलें

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सोनीपत। जन्माष्टमी पर्व के कारण शुक्रवार को शहर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। इससे विभिन्न मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही। खरीदारी करने आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।दुकानदारों ने भगवान श्रीकृष्ण की पोशाक, झूले और सजावटी सामान की बिक्री के लिए सड़क किनारे अस्थायी स्टॉलें लगाई थीं। इन स्टॉलों के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई। इससे वाहनों के आवागमन में बाधा आई और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। दिनभर कई मार्गों पर वाहन धीमी गति से चले। कच्चे क्वार्टर बाजार, कपड़ा मार्केट, झंडी रोड मार्केट, गंज बाजार, सारंग रोड मार्केट, गोहाना रोड मार्केट, सेक्टर-14, 15 मार्केट जैसे प्रमुख बाजारों में देर शाम तक भीड़ रही। पुलिस ने प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात नियंत्रित करने का प्रयास किया।यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस कर्मियों को कई स्थानों पर मशक्कत करनी पड़ी। यातायात पुलिस टीम ने गीता भवन चौक से बस अड्डे तक लगी अस्थायी स्टॉलों को हटवाया। पुलिस ने दुकानदारों को सड़क और फुटपाथ पर सामान न रखने की हिदायत दी। इसका उद्देश्य वाहनों और पैदल राहगीरों के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करना था। इसके बावजूद, बाजारों में अधिक भीड़ के कारण कई स्थानों पर बार-बार जाम लगा।