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सोनीपत। राजकीय महिला काॅलेज सेक्टर-12 में ईएलसी के तहत जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। इसमें टीकाराम कन्या काॅलेज की टीम प्रथम रही। हिंदू कन्या महाविद्यालय की टीम दूसरे और एसपीसी राजकीय महाविद्यालय जाखौली की टीम तीसरे स्थान पर रही। महाविद्यालय के प्रभारी डॉ. राजकुमार ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी और विवेक के साथ करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉ. रुचि, डॉ. शालू चहल, डॉ. नीरू, डॉ. नमिता भी मौजूद रहीं।

संवाद न्यूज एजेंसी