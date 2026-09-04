Sonipat News: पशु चोरी करने का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

गोहाना। सिटी थाना पुलिस ने पशु चोरी करने के तीसरे आरोपी अजय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अजय गोहाना का ही रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि 28 अगस्त को सेक्टर सात निवासी वेद सिंह ने पशु चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पशु चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी मांगिया व शिवा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।