{"_id":"6a9b09c85121ab40120f5fd0","slug":"video-shopkeepers-in-sonipat-upset-over-removal-of-stalls-mla-reviews-traffic-arrangements-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत में हटाई गई स्टॉलों को लेकर दुकानदार नाराज, विधायक ने लिया यातायात व्यवस्था का जायजा","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

सोनीपत। जन्माष्टमी पर्व के दौरान बाजारों में बढ़ी भीड़ के बीच गीता भवन चौक पर यातायात व्यवस्था को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक की गई। इसमें दुकानदारों ने दोपहर के समय गीता भवन चौक से बस अड्डे तक हटाई गई स्टॉलों को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के साथ दुकानदारों की समस्याओं को भी सुना गया। विधायक निखिल मदान ने बाजार क्षेत्र में अस्थायी स्टॉल और सड़क पर सामान रखने के कारण होने वाली यातायात संबंधी परेशानी पर चर्चा की। पुलिस को निर्देश दिए गए कि छोटे व्यापारियों को अतिक्रमण के विषय में जागरूक किया जाए और उनके साथ बेहतर समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित न हो, इसके लिए आपसी समन्वय से व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान एसीपी ट्रैफिक नरेश गहलावत, जिला व्यापार मंडल के प्रधान संजय सिंगला, मार्केट प्रधान हिमांशु छाबड़ा, जतिन डेंबला, अमित बत्रा, मुकेश मौजूद रहे।

... और पढ़ें