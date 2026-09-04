शिक्षक दिवस :आठ शिक्षक आज राज्य शिक्षक पुरस्कार से होंगे सम्मानित

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सोनीपत। जिले के आठ शिक्षकों को 5 सितंबर को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान शिक्षक दिवस पर हरियाणा राजभवन में आयोजित समारोह में मिलेगा। हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री समारोह में मौजूद रहेंगे। इन शिक्षकों ने पढ़ाई के साथ तकनीक, पर्यावरण, स्काउट, रेडक्रॉस, संस्कृति, सामाजिक सेवा और खेलों में विद्यार्थियों को नई दिशा दी है।प्रत्येक सम्मानित शिक्षक को एक लाख रुपये, रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्हें पूरी आगामी सेवा अवधि के लिए महंगाई भत्ते के साथ दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलेगा। गांव जौली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की