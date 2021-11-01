Sonipat News: दो घरों से सात लाख नकद समेत लाखों के जेवर ले गए चोर

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भटाना जाफराबाद निवासी सुभाष ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे के बाद चोर मुख्य दरवाजे से घर में घुसे और स्टोर में रखी अलमारी से पांच सोने की चेन, 10 अंगूठियां, कड़ा, गले का सेट, मंगलसूत्र, चांदी की पाजेब और चुटकी के अलावा करीब सात लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। सुबह परिवार को वारदात का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।तिहाड़ मलिक निवासी मीना ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे वह परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के बाद शोक सभा में गई थीं। उनका मकान गांव से बाहर खेत में बना है। दोपहर करीब ढाई बजे उनका बेटा अमन घर पहुंचा तो कमरे में रखी लोहे की अलमारी खुली मिली और सामान बिखरा पड़ा था। उसने फोन कर मां को सूचना दी। घर पहुंचने पर सामान की जांच की गई तो सोने के कंगन, चेन, मटर माला और कानों के आभूषण तथा चांदी की पाजेब गायब मिली। पीड़िता के अनुसार करीब पांच तोले सोने और साढ़े सात तोले चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं।दोनों वारदातों में पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस टीम जल्द चोरों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी।