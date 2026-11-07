Sonipat News: सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी...

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सिद्ध बाबा कांशीगिरि महाराज मंदिर परिसर में महिला संकीर्तन मंडली के तत्वावधान में आयोजित कार्तिक मास की कथा में कथा वाचक पंडित पवन कौशिक ने नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि श्री राम भक्त हनुमानजी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस वर दीन जानकी माता उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथानुसार हनुमानजी एक मात्र ऐसे देवता हैं, जो कलयुग में धरती पर जीवित हैं। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है।माता सीता प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। माता सीता ने हनुमानजी को अपना आशीष देते हुए कहा कि तुम इस पृथ्वी पर सदा अजर अमर रहोगे और अपने भक्तों की संकट दूर कर उनकी रक्षा करोगे। मंदिर समिति के प्रधान सुधांशु हंस ने सभी को हनुमान जयंती व दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर महिला संकीर्तन मंडली की सदस्यों ने कथा के उपरांत नारायणी सरदाना, विशन वधवा, शीला देवी चुघ, संतोष हंस, रोजी नारंग ने सारी दुनिया हैं दीवानी राधा रानी आपकी...श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा ...भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मनोज चुघ, आंचल सेठी, आशू बजाज, प्रीति गाबा, भावना काठपालिया,संध्या आर्य, अर्पित सेवक, प्रधान रमेश लखेरा मौजूद रहे।