जीने की कला सिखाते हैं वेद : तितिक्षा आर्य

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सोनीपत। रोहतक रोड स्थित मिशन चौक पर युवा शक्ति सेवा समिति की ओर से आयोजित गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के जिलाध्यक्ष कमल दिवान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीगणेश की पूजा-अर्चना कर आरती उतारी। निगम पार्षद अनुराग जैन के नेतृत्व में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन का आनंद लिया। संवाद