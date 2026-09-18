Sonipat News: बीईओ व स्टाफ ने कार्यालय में जलाए आशीर्वाद के दीप

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गोहाना। राजकीय कन्या स्कूल में वीरवार को बीईओ बलजीत गहलावत व स्टाफ ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आशीर्वाद के दीप जलाए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की। बीईओ बलजीत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम को अंतरराष्ट्रीय पटल पर चमकाने का काम किया है। उनका व्यक्तित्व हमें हर समय उर्जावान रहने की प्रेरणा देता है।