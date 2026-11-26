Sonipat News: किशोर ने हम उम्र की पेट में घोंपा चाकू
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 05:27 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 05:27 PM IST
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- गोहाना के गांव नगर में शादी में डीजे पर रुपये बटोरने को लेकर हुआ विवाद
- घायल का नागरिक अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही मामले की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। गांव नगर में शादी समारोह के दौरान रात नौ बजे डीजे पर रुपये बटोरने को लेकर हुए विवाद में किशोर ने हमउम्र की पेट में चाकू घोंपकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी किशोर मौके से भागने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायल की मां अनीता ने बताया कि पड़ोस में शादी समारोह के दौरान बेटा गली में खड़ा होकर डीजे पर नाच रहा था। डीजे पर रुपये उड़ाए जा रहे थे और दूसरे गांव से आए कुछ नाबालिग उन्हें उठाने लगे। रुपये बटोरने को लेकर बच्चों के बीच विवाद हो गया। दूसरे गांव के एक किशोर ने उनके बेटे के पेट में चाकू मार दिया। हमले के बाद किशोर वहां से भागने लगा, लेकिन शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। घायल को तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
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वर्जन
मामले की शिकायत मिली है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- राजीव कुमार, एसीपी।
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- घायल का नागरिक अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही मामले की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। गांव नगर में शादी समारोह के दौरान रात नौ बजे डीजे पर रुपये बटोरने को लेकर हुए विवाद में किशोर ने हमउम्र की पेट में चाकू घोंपकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी किशोर मौके से भागने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायल की मां अनीता ने बताया कि पड़ोस में शादी समारोह के दौरान बेटा गली में खड़ा होकर डीजे पर नाच रहा था। डीजे पर रुपये उड़ाए जा रहे थे और दूसरे गांव से आए कुछ नाबालिग उन्हें उठाने लगे। रुपये बटोरने को लेकर बच्चों के बीच विवाद हो गया। दूसरे गांव के एक किशोर ने उनके बेटे के पेट में चाकू मार दिया। हमले के बाद किशोर वहां से भागने लगा, लेकिन शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। घायल को तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
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मामले की शिकायत मिली है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- राजीव कुमार, एसीपी।