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- घायल का नागरिक अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही मामले की जांचसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। गांव नगर में शादी समारोह के दौरान रात नौ बजे डीजे पर रुपये बटोरने को लेकर हुए विवाद में किशोर ने हमउम्र की पेट में चाकू घोंपकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी किशोर मौके से भागने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।घायल की मां अनीता ने बताया कि पड़ोस में शादी समारोह के दौरान बेटा गली में खड़ा होकर डीजे पर नाच रहा था। डीजे पर रुपये उड़ाए जा रहे थे और दूसरे गांव से आए कुछ नाबालिग उन्हें उठाने लगे। रुपये बटोरने को लेकर बच्चों के बीच विवाद हो गया। दूसरे गांव के एक किशोर ने उनके बेटे के पेट में चाकू मार दिया। हमले के बाद किशोर वहां से भागने लगा, लेकिन शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। घायल को तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।वर्जनमामले की शिकायत मिली है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- राजीव कुमार, एसीपी।