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- कहा-शादी नहीं करनी होती तो कपड़े बदलकर अंदर क्यों आता, धीरे-धीरे सामने आएगी सच्चाईसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। शादी के दिन दहेज में ब्रेजा कार और महंगे सामान की मांग पूरी नहीं होने पर बरात बिना फेरे लिए लौटने के मामले में अब दूल्हे कुलदीप ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। दिल्ली पुलिस में सिपाही कुलदीप ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि उनके पक्ष को सुने बिना उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई धीरे-धीरे सामने आएगी। उधर, पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।वेस्ट रामनगर निवासी सुभाष कुमार ने सेक्टर-27 थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी हीना की शादी गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप के साथ तय हुई थी। आरोप है कि रिश्ता तय करते समय लडक़े पक्ष ने दहेज नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन बाद में सोने-चांदी के आभूषण, महंगे कपड़े और कार की मांग की जाने लगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, लड़के पक्ष ने पहले ओरा कार की बात की थी, लेकिन बाद में ब्रेजा कार की मांग की। आरोप है कि 20 नवंबर को शादी के दिन मांग पूरी नहीं होने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान गाली-गलौज और धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद बरात बिना शादी किए वापस लौट गई।कुलदीप बोला- शादी नहीं करनी होती तो कपड़े बदलकर अंदर क्यों आतामीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कुलदीप ने कहा कि यदि उसे शादी नहीं करनी होती तो वह कपड़े बदलकर अंदर क्यों आता। उसने बताया कि शादी के कपड़े वह अपने साथ लेकर आया था। ये कपड़े उसकी और युवती की पसंद से खरीदे गए थे। उन्हें साथ लाने का उद्देश्य यही था कि कपड़ों में सिलवटें न पड़ें।आत्महत्या कर लूं तो भी नहीं मिलेगी सहानुभूतिकुलदीप ने कहा कि इस मामले में उसके विभाग को भी बदनाम किया जा रहा है। उसने भावुक होते हुए कहा कि यदि वह आत्महत्या भी कर ले तो लोगों की सहानुभूति नहीं मिलेगी। उसने कहा कि लड़की पक्ष से अब तक उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।कुलदीप ने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने से पहले उसके नाम के साथ कोई भी बात जोड़कर प्रचारित न की जाए। मामले को मनोरंजन का विषय न बनाया जाए और धैर्य रखा जाए। उसने निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि धीरे-धीरे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं पुलिस अब मामले की जांच शुरू कर दी है।युवती पक्ष कर रहा कार्रवाई की मांगउधर, युवती पक्ष मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। युवती के पिता सुभाष ने कार को लेकर कुछ सबूत भी सामने रखे हैं। इनमें कार की बुकिंग के लिए आरटीजीएस की स्लिप, शोरूम की ओर से दिया गया कोटेशन और गाड़ी के फीचर्स का वीडियो शामिल है।