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Sonipat News: बाल महोत्सव में 350 विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा

Sat, 31 Oct 2026 02:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:49 AM IST
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Students enthralled the audience with their cultural performances
तीसरे दिन समूह गान, एकल गान और नृत्य प्रतियोगिताओं में दिखी प्रतिभा
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- बच्चों ने देशभक्ति गीतों से दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश
फोटो 16 से 19 :
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव-2026 का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन शुक्रवार को सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित बाल महोत्सव में जिले के विभिन्न विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षा तक के करीब 350 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समूह गान, एकल गान, समूह नृत्य और एकल नृत्य प्रतियोगिताओं में बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं।
प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने गायन और नृत्य के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। देशभक्ति पर आधारित समूह गान में बच्चों ने राष्ट्रप्रेम, एकता और देश के प्रति समर्पण का संदेश दिया। विद्यार्थियों के सुर और सामूहिक तालमेल ने प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया। वहीं, एकल गान प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों का ध्यान खींचा। समूह और एकल नृत्य प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और मंच पर आत्मविश्वास का परिचय दिया।
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जिला बाल कल्याण अधिकारी आरती ने कहा कि बाल महोत्सव का उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचानकर उसे उचित मंच प्रदान करना है। ऐसे आयोजनों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, सहयोग, रचनात्मकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है।
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उन्होंने कहा कि बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से महोत्सव की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
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