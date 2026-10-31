Sonipat News: सोनीपत से चौथा आरोपी अमर गिरफ्तार, हमले के लिए खाते में आए थे 40 हजार रुपये

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टाइगर श्रॉफ पर हमले का मामला :- हमले के लिए पंजाब से हथियार लाने के आरोप में कुणाल की पहले हुई गिरफ्तारी- पड़ोसी कुणाल के कहने पर अमर में खाते में बहन की शादी के लिए आए थे रुपये- अमर ने दिल्ली में राधा की गिरफ्तारी से पहले खाते में 12 हजार ट्रांसफर किए थेसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत : मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले में शामिल आरोपियों के एक एक कड़ी को पुलिस खोजकर निकाल रही है। मामले की जांच कर रही डीसीबी सीआईडी की टीम खरखौदा से हमले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल चौथे आरोपी अमर को गिरफ्तार किया है। अमर पर आरोप है कि अपने खाते से हमले में मुंबई हथियार पहुंचाने वाली राधा के खाते में करीब 12 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे।यह खुलासा तब हुआ जब दिल्ली में गिरफ्तार राधा के खाते की जांच हुई। मुंबई पुलिस खरखौदा क्षेत्र से चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है, इससे पहले गांव रोहणा निवासी कुणाल और खरखौदा निवासी सुमित व जतिन को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुणाल और सुमित पर एक अन्य साथी के साथ पंजाब से हमले के लिए हथियार लेकर आने का आरोप है, जबकि जतिन पर अपनी कार से आरोपियों पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंचाने आरोप बताया गया है। अमर के पिता सुरेंद्र और चाचा संदीप ने कहा कि पहले गिरफ्तार कुणाल उनका पड़ोसी है। कुणान ने अपनी बहन की शादी का हवाला देकर अमर के बैंक खाते में रुपये डलवाए थे। शुक्रवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे खरखौदा अदालत में पेश किया। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए तीन दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने दो दिन का रिमांड मंजूर किया। इसके बाद टीम अमर को मुंबई ले कर रवाना हो गई। परिजनों ने कहा कि अमर खाते में आए रुपयों के वास्तविक स्रोत और उनके इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। अमर को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह सामान्य रूप से काम करके परिवार की मदद करता था। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे।खरखौदा क्षेत्र से चौथा आरोपी है अमरअभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में खरखौदा क्षेत्र से अमर चौथा आरोपी है। इससे पहले मुंबई के जुहू पुलिस थाने में दर्ज फायरिंग के मामले में सोनीपत के रेहान, नाबालिग आरोपी, समीर, अंकित, प्रांजल को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।ऑनलाइन लेनदेन की जांच कर रही पुलिसपुलिस की जांच अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। बैंक खातों में हुए लेनदेन, रकम भेजने के उद्देश्य और आरोपियों के आपसी संपर्कों की भी पड़ताल हो रही है। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि खाते में आई रकम का फायरिंग की घटना से क्या संबंध है। इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं। मुंबई पुलिस की पूछताछ में इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे।10वीं पास है अमर करता है स्पलीमेंट की दुकान पर करता है कामगिरफ्तार आरोपी अमर ने 12वीं तक पढ़ाई की है। आठ माह से स्पलीमेंट की दुकान पर काम करता है। इससे पहले वह डिलीवरी ब्वाय का काम भी कर चुका है। माता-पिता और बड़ा भाई रवि फैक्टरी में काम करते हैं। चाचा अमन ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर उनके भतीजे का कोई कसूर नहीं मिलेगा।