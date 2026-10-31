फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Entry of heavy vehicles prohibited

Sonipat News: रेलवे रोड पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक वन-वे ट्रैफिक, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

Sat, 31 Oct 2026 02:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Entry of heavy vehicles prohibited
- रेलवे रोड पर सीवर पाइपलाइन दबाने का चल रहा काम, जाम न लगे इसलिए किया गया ट्रैफिक डायवर्ट
विज्ञापन


फोटो 34: सोनीपत के गन्नौर में रेलवे रोड पर सीवर लाइन दबाने के कार्य चलते वन वे रोड से गुजरते वाहन। स्रोत: संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। जीटी रोड से देवीलाल चौक तक सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे रोड पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक ट्रैफिक वन-वे होगी और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से मनाही है।

सहायक पुलिस आयुक्त जसपाल सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गुमड़ पुल की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बादशाही रोड की तरफ और जीटी रोड की तरफ से आना जाना होगा। यदि भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इस रूट पर चलेंगे तो उनका चालान होना तय है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed