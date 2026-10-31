Sonipat News: रेलवे रोड पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक वन-वे ट्रैफिक, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:57 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:57 AM IST
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- रेलवे रोड पर सीवर पाइपलाइन दबाने का चल रहा काम, जाम न लगे इसलिए किया गया ट्रैफिक डायवर्ट
फोटो 34: सोनीपत के गन्नौर में रेलवे रोड पर सीवर लाइन दबाने के कार्य चलते वन वे रोड से गुजरते वाहन। स्रोत: संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। जीटी रोड से देवीलाल चौक तक सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे रोड पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक ट्रैफिक वन-वे होगी और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से मनाही है।
सहायक पुलिस आयुक्त जसपाल सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गुमड़ पुल की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बादशाही रोड की तरफ और जीटी रोड की तरफ से आना जाना होगा। यदि भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इस रूट पर चलेंगे तो उनका चालान होना तय है।
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फोटो 34: सोनीपत के गन्नौर में रेलवे रोड पर सीवर लाइन दबाने के कार्य चलते वन वे रोड से गुजरते वाहन। स्रोत: संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। जीटी रोड से देवीलाल चौक तक सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे रोड पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक ट्रैफिक वन-वे होगी और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से मनाही है।
सहायक पुलिस आयुक्त जसपाल सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गुमड़ पुल की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बादशाही रोड की तरफ और जीटी रोड की तरफ से आना जाना होगा। यदि भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इस रूट पर चलेंगे तो उनका चालान होना तय है।
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