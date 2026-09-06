Sonipat News: आठ से 10 सितंबर तक होगी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता

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कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर को अंडर-14, 9 सितंबर को अंडर-17 और 10 सितंबर को अंडर-19 बालक वर्ग के पहलवानों का वजन होगा। इसके बाद संबंधित आयु वर्ग के मुकाबले शुरू होंगे। अंडर-14 में फ्री स्टाइल कुश्ती होगी। अंडर-17 और अंडर-19 में फ्री स्टाइल के साथ ग्रीको रोमन शैली में भी मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों की सुविधा और प्रतियोगिता के सुचारु संचालन के लिए आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग दिन तय किए गए हैं।

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सोनीपत। 59वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रतियोगिता खरखौदा स्थित प्रताप स्कूल में 8 से 10 सितंबर तक होगी। तीन दिनों में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के पहलवान हिस्सा लेंगे। प्रत्येक दिन पहलवानों के वजन की प्रक्रिया शुरू होगी।