Sonipat News: राज्य स्तरीय कुश्ती में सोनीपत के पहलवानों का दबदबा

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प्रतियोगिता के दूसरे दिन 45 से 110 किलोग्राम तक के भार वर्गों में मुकाबले हुए। कोच रवींद्र छिक्कारा ने बताया कि 45 किलो वर्ग में रोहतक के आशीष प्रथम और सोनीपत के परमजीत द्वितीय रहे। 55 किलो में सोनीपत के शुभम ने स्वर्ण पदक जीता। 65 किलो में निशांत और 80 किलो में दिक्षांत ने पहला स्थान हासिल किया।110 किलो ग्रीको-रोमन वर्ग में हार्दिक ओहल्याण ने दादरी के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी जीत पर प्रशिक्षकों और साथी खिलाड़ियों ने खुशी जताई।अन्य भार वर्गों में रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, यमुनानगर और भिवानी के पहलवानों ने भी पदक जीते। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 1000 रुपये और द्वितीय स्थान वाले खिलाड़ियों को 750 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।