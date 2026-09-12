Sonipat News: अंडर-19 बास्केटबॉल में सोनीपत बना चैंपियन

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सोनीपत। सर छोटूराम मॉडर्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ माजरा में 8 से 10 सितंबर तक राज्य स्कूली बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई। अंडर-19 वर्ग में सोनीपत की टीम चैंपियन बनी। अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग में सोनीपत की टीम उपविजेता रही।अंडर-14 में भिवानी प्रथम, सोनीपत द्वितीय और फरीदाबाद तृतीय रहा। अंडर-17 में भी भिवानी प्रथम, सोनीपत द्वितीय और फरीदाबाद तृतीय स्थान पर रहा। अंडर-19 में सोनीपत ने पहला स्थान हासिल किया। पानीपत दूसरे और हिसार तीसरे स्थान पर रहा।विजेता सोनीपत टीम में दिलकुश, प्रिंस, मोनीत, अर्पित और आर्यन ने अहम भूमिका निभाई। सहायक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र रोहिल्ला ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में सहायक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र रोहिल्ला विशेष रूप से मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।सोनीपत भास्कर संगठन के सचिव देवेंद्र दहिया, अनिल गोयल, सुरजीत और चांद किशोर ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है।