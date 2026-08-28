फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sir Chhotu Ram Stadium suffers from neglect.

Sonipat News: सर छोटू राम स्टेडियम उपेक्षा का शिकार

Fri, 28 Aug 2026 07:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 28 Aug 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
Sir Chhotu Ram Stadium suffers from neglect.
स्टेडियम में देखरेख के अभाव में पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद
खरखौदा। शहर का एकमात्र सर छोटू राम खेल स्टेडियम वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। नगर पालिका के अधीन होने के बावजूद इसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। इससे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

स्टेडियम परिसर में लगी ओपन जिम के लगभग सभी उपकरण टूट चुके हैं। इनसे खिलाड़ियों और युवाओं के घायल होने का खतरा बना रहता है। पूरे परिसर में झाड़ियां उग आई हैं, जिससे खेल मैदान जंगल जैसा दिखता है। ट्रैक और मैदान की नियमित देखभाल नहीं होने से अभ्यास प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन

खिलाड़ी अशोक, मनोज और रोहित आदि ने सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताई। उनका कहना है कि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का उचित माहौल नहीं मिल पा रहा है। यदि समय रहते स्टेडियम की स्थिति सुधारी जाए, तो युवा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। शहरवासियों ने भी रखरखाव के लिए स्थायी व्यवस्था न होने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीते वर्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये की घोषणा की थी। इस घोषणा से स्टेडियम की बदहाली के बीच उम्मीद जगी थी। हालांकि, घोषणा के बाद भी धरातल पर कार्य शुरू नहीं हो सका है। खिलाड़ी और अभिभावक चाहते हैं कि घोषित राशि से जल्द विकास कार्य शुरू हों। वे स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस देखना चाहते हैं।
इंसेट
बदहाल सुविधाओं का अंबार
ओपन जिम के उपकरण काफी समय से खराब हैं, पर उन्हें ठीक नहीं कराया गया। स्टेडियम बनने के बाद से इसकी नियमित सफाई भी नहीं होती है। टूटी हुई सुविधाओं की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह बदहाली खिलाड़ियों के लिए बड़ी बाधा बन गई है।

वर्जन

खेल स्टेडियम में होने वाले कार्यों की योजना बनाई जा चुकी है। साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जल्द किसी कंपनी को स्टेडियम की हालत सुधारने का ठेका दिया जाएगा। -मनीष रेढू, सचिव, नपा खरखौदा,

स्टेडियम में देखरेख के अभाव में पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद

स्टेडियम में देखरेख के अभाव में पड़ी ओपन जिम की मशीनें। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed