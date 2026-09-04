Sonipat News: गन्नौर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 04 Sep 2026 07:55 PM IST
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गन्नौर। गढ़ी केसरी के राधे कृष्ण मंदिर में कंठी माता सेवा समिति की सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा चल रही है। इसके चौथे दिन श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथा में श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनते ही श्रद्धालु भावविभोर हो गए। मंदिर परिसर 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक कार्ष्णि बलदेव कृष्ण शास्त्री ने बताया कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण के जीवन को प्रेम, धर्म और कर्म का संदेश बताया। जन्माष्टमी पर्व भगवान के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्रद्धालुओं ने भजनों पर झूमकर आस्था प्रकट की। जन्मोत्सव के लिए मंदिर परिसर सजाया गया। कथा की व्यवस्था में समिति सदस्य और गढ़ी केसरी के ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं।
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